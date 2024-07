Cultura e dialogo, Matera si candida a Capitale Med 2026

(ANSAmed) - MATERA, 19 LUG - Dopo l'esperienza da Capitale europea della Cultura 2019, il Comune di Matera ha presentato la propria candidatura al bando per le "Capitali mediterranee della cultura e del dialogo 2026 (Mediterranean Capitals of Culture & Dialogue 2026)", promosso da Unione per il Mediterraneo e Anna Lindth Foundation.L'iniziativa vedrà protagoniste due città della regione euromediterranea, una del nord e una del sud, chiamate a mettere in luce le loro ricche identità culturali, coinvolgendo le proprie popolazioni nel corso di un anno di eventi, culminanti nella Giornata del Mediterraneo del 28 novembre. "Questa candidatura - ha detto il sindaco Domenico Bennardi - è molto interessante per Matera, per la storia, per il suo futuro, per il suo ruolo naturale del mediterraneo, dopo anche il gemellaggio con Al Ula, in Arabia Saudita, che stiamo portando avanti con il via libera del Ministero. È la voglia e visione di non accontentarci dei riconoscimenti finora ottenuti, ma di continuare a costruire un brand internazionale sulle città della cultura, perseguendo sempre questa sua ambizione e ruolo".L'iniziativa è sostenuta anche dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. "La partecipazione ai bandi - ha sottolineato il direttore della Fondazione, Giovanni Padula - soprattutto se di caratura internazionale come in questo caso, fa parte di un orientamento strategico volto ad acquisire risorse che possano aggiungersi a quelle messe a disposizione dai soci". (ANSAmed).

