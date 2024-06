Inaugurato a Tunisi il Festival della Creatività italiana

Si è conclusa la prima giornata del Festival della creatività italiana in Tunisia. Inaugurata la mostra "Fotogrammi di moda italiana", da un'idea e a cura di Stefano Dominella, che ha incantato gli ospiti ieri sera al Presbiterio di Santa Croce, rinnovato con fondi di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Aics Tunisi. Lo scrive sui social l'ambasciata d'Italia a Tunisi, rilanciando un'iniziativa che vede coinvolti l'Istituto Italiano di Cultura, diversi partner istituzionali, artisti e aziende italiane e che per dieci giorni metterà in luce la capacità dell'Italia di coniugare tradizione e innovazione in diversi campi artistici, in stretto coordinamento con gli amici tunisini.Grande successo ieri sera anche per il concerto jazz del trombettista Paolo Fresu in formato quartetto e per il progetto "Visioni", in collaborazione con il Museo nazionale del cinema di Torino, Rai Cinema e Gold, che avvicina registi e operatori italiani e tunisini attraverso la realtà virtuale.Obiettivo dell'iniziativa, ha spiegato l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, è infatti proprio quello di "creare un dialogo aperto, innovativo e interattivo tra le espressioni più significative della creatività italiana e tunisina e alcuni degli spazi e luoghi pubblici emblematici e più importanti della città di Tunisi, attraverso un programma di attivita' ed eventi per stimolare la riflessione sui legami tra i nostri Paesi, le nostre tradizioni e i nostri popoli".

