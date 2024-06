Umm Kulthum fa il tutto esaurito a Rabat, in ologramma

(ANSAmed) - RABAT, 25 GIU - L'ologramma di Umm Kulthum, l'Astro dell'Oriente fa il tutto esaurito, domenica sera, al teatro Mohammed V di Rabat. A più di 60 anni dalla sua prima esibizione su questo palco, la diva della canzone araba classica, scomparsa al Cairo nel 1975, suscita ancora emozione e riempie gli spalti come ai bei tempi, quando negli Anni '50, in occasione dei suoi concerti trasmessi in diretta radiofonica, di giovedì, uffici e negozi chiudevano le saracinesche e persino il Parlamento egiziano interrompeva le sedute per permettere ai deputati di ascoltare la voce vellutata della diva.L'olografia dalla 'Quarta piramide' compare sulla scena per la 19ma edizione del Festival Mawazine, Musiche del mondo. La rassegna ospita tra gli altri Kylie Minongue e Nicki Minaj, ma il pubblico dell'altra sera è diverso, accorso per malinconia o per immaginare come doveva essere uno spettacolo della diva che ha segnato la crescita musicale di numerose generazioni. La sala si commuove quando l'orchestra accompagna dal vivo l'immagine impalpabile di Umm Kulthum.La prima volta per il pubblico marocchino era capitata nella primavera del 1968 e ai tempi il concerto aveva suscitato un entusiasmo senza precedenti. Per questo concerto in ologramma il sold out è arrivato un mese prima della data, tanto che gli organizzatori si sono visti costretti a mettere on line qualche biglietto in più a ridosso della serata. (ANSAmed).

