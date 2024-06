Tunisia: a Monastir il Festival Internazionale di Arti Plastiche

(ANSAmed) - TUNISI, 25 GIU - Oltre 60 artisti provenienti da 22 Paesi prendono parte alla 20a edizione del Festival Internazionale di Arti Plastiche di Monastir, che si terrà fino al 30 giugno prossimo sotto il tema 'Monastir, profumo di colori'.Il via ufficiale sabato scorso presso il museo Mohammed Mohsen Ktari, inaugurato in occasione del 16mo Festival Internazionale delle Belle Arti di Monastir nel 2018. Il programma del festival prevede pittura di strada, pittura subacquea e laboratori per bambini. Sotto i bastioni della città di Monastir si terranno laboratori di arti plastiche, oltre a laboratori formativi dedicati all'arte della smaltatura del legno e della ceramica, presso il monumento Dar Echaraa. In cartellone anche convegni sull'arte terapia e sull'arte plastica contemporanea. Il 29 giugno è prevista la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso ufficiale per le migliori opere partecipanti.La Galleria Marina ospiterà l'annuale mostra collettiva che aprirà il 30 giugno a chiusura del festival. Gli artisti partecipanti provengono da Algeria, Germania, Arabia Saudita, Bahrein, Belgio, Costa d'Avorio, Spagna, Etiopia, Francia, Iraq, Giordania, Libia, Montenegro, Palestina, Paesi Bassi, Filippine, Regno Unito, Serbia, Sri Lanka, Siria, Ucraina e Tunisia.Il Festival Internazionale delle Arti Plastiche di Monastir è organizzato dalla "Association des Beaux Arts de Monastir" con il sostegno della Delegazione Regionale del ministero degli Affari Culturali. (ANSAmed).

