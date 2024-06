Via al Festival delle Radio e Televisioni Arabe in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 22 GIU - Si svolgerà a Tunisi dal 26 al 29 giugno il 24esimo Festival delle Radio e Televisioni arabe (dell'Unione di tele-radio diffusione degli Stati arabi (Arab States Broadcasting Union - Asbu), e vedrà la partecipazione di 20 paesi arabi che presenteranno le loro migliori produzioni radio e tv.L'evento promette di essere una vivace dimostrazione di creatività avendo in programma, tra le altre cose, una mostra tecnologica dedicata composta da 98 padiglioni con la contribuzione di 90 espositori e le loro ultime innovazioni tecnologiche nel campo audiovisivo. Il mercato dei programmi radiofonici e televisivi sarà uno spazio per mettere in mostra le produzioni dei membri dell'Asbu nelle varie forme di creatività nel campo mediatico, culturale e artistico. Il festival riconoscerà inoltre e onorerà figure di spicco nel panorama dei media arabi. All'ente del festival sono pervenute 289 opere candidate ai premi nei concorsi ufficiali e paralleli, hanno spiegato gli organizzatori.142 sono le opere che concorrono ai concorsi radiofonici, ovvero il più grande numero dall'inizio del festival, di cui 125 nel concorso principale e 17 nel concorso parallelo. (ANSAmed).

