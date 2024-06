'Pittori italiani di Tunisia' in mostra a La Marsa

(ANSAmed) - TUNISI, 05 GIU - Un'occasione unica per poter ammirare le opere di alcuni dei più famosi pittori italiani di Tunisia. E' la preziosa opportunità offerta dalla mostra "Pittori italiani di Tunisia", che si inaugura domani alla Galleria TGM de La Marsa, nei pressi della capitale, e che resterà aperta fino al 7 luglio.Curata da Alya Hamza, e resa possibile grazie alla messa a disposizione delle opere da parte di collezionisti privati, l'esposizione è un viaggio emozionante in una pittura sincera e autentica, sempre caratterizzata da un certo grado di realismo."A differenza dei pittori francesi di Tunisia, gli italiani raramente cedettero all'attrazione dell'orientalismo, né alla rappresentazione di una Tunisia solamente folcloristica ed esotica. Il Paese che dipingevano era invece quello in cui erano nati, vivevano, lavoravano. E quindi uno sguardo sincero, concreto e realistico quello che offrono attraverso le loro opere, quello di un Paese al quale sentono di appartenere", scrive la curatrice Hamza in una nota.Alla Tgm sono esposti, tra gli altri, i quadri di Salvatore Almanza, Miranda Michele, Antonio Corpora, Andrea Picini, Yvonne Bevilaqua, Nello Levy, Antonio Recalcati, Sylvain Monteleone, FIlippo Palizzi, Deanna Frosini, Emmanuel Bocchieri. Per la prima volta sono esposti al pubblico due oli su tela di Almanza, ultimo pittore siciliano della "Scuola di Tunisi", importante corrente artistica tunisina e internazionale nata dopo la Seconda guerra mondiale, della quale fecero parte pittori tunisini, francesi e italiani, di diverse religioni. La mostra "Pittori italiani di Tunisia" ha ricevuto il sostegno dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia, dell'Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio e Industria Tuniso-Italiana, del Gruppo Lovato Elleti, della società Ciment Artificiels Tunisiens (Cat Colacem) e della "Cattedra Sicilia per il dialogo di Culture e Civiltà" dell'Università La Manouba, che opera da anni per l'instaurazione di un vero dialogo interculturale tra le due sponde del Mediterraneo. (ANSAmed).

