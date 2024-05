Primo festival cinema italiano all'Istituto di Cultura del Cairo

(ANSAmed) - IL CAIRO, 28 MAG - L'Istituto Italiano di Cultura del Cairo presenta in questi giorni il suo primo festival cinematografico, offrendo dieci proiezioni di film classici e contemporanei. La rassegna, intitolata 'Cinema in città', si apre oggi al cinema Zamalek con 'Io capitano', vincitore del Leone d'argento al festival di Venezia, poi La programmazione includerà opere di registi affermati ed emergenti, con una selezione esclusiva di film del 2023, insieme ad alcuni capolavori classici interpretati da Marcello Mastroianni.La proiezione di alcuni film avverrà presso il cinema Zamalek, mentre altri saranno presentati all'Istituto Italiano di Cultura del Cairo, da oggi al 5 giugno.Tra i titoli in programma, Matrimonio all'Italiana, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, Che ora è? e Una giornata particolare, sempre con Mastroianni. Tra i più recenti, C'è ancora domani, di Paola Cortellesi e La Chimera, di Alice Rohrwacher."Questo festival offre una vibrante esplorazione del patrimonio cinematografico italiano e della sua entusiasmante evoluzione", sottolinea il direttore dell'Istituto, Davide Scalmani. (ANSAmed).

