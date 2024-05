Ad Amman in mostra 'fumetti per l'umanità'

(ANSAmed) - ROMA, 21 MAG - E' stata inaugurata presso il Swefieh Village di Amman la mostra di Takoua Ben Mohamed, una graphic designer italiana di origine tunisina. L'esposizione delle sue opere partecipa alla quarta edizione della Settimana dei fumetti, iniziativa dell'Unione europea in Giordania, in collaborazione con le ambasciate di Spagna, Belgio, Grecia e la società Dante Alighieri per promuovere il fumetto in Giordania.L'edizione di quest'anno della settimana, come informa l'ambasciata d'Italia in Giordania, ha per titolo "Fumetti per l'umanità". La mostra di Takoua Ben Mohamed tratta nelle sue opere diversi argomenti: dalle donne musulmane, ai rifugiati, al razzismo e xenofobia e altre tematiche rilevanti sul piano sociale e dei diritti umani. Resterà aperta fino al 27 maggio.(ANSAmed).

