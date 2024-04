Tunisia ospiterà residenze artistiche di Culture Moves Europe

(ANSAmed) - TUNISI, 03 APR - La piattaforma culturale tunisina "Elbirou Art Gallery", con sede nella città di Sousse, è una delle 114 residenze selezionate nell'ambito del secondo bando di "Culture Moves Europe" del programma Europe Creative, finanziato dall'Unione Europea."Per la prima volta, i progetti di residenza artistica di Culture Moves Europe si svolgeranno in Albania, Bosnia-Erzegovina e Tunisia", si legge in un comunicato di Europe Creative. La Elbirou Art Gallery figura infatti nell'elenco delle strutture che ospiteranno le residenze artistiche nel settore delle arti visive, che comprende 35 organizzazioni di diversi paesi nel programma Europe Creative.Inaugurata nel dicembre 2015, Elbirou Art Gallery è una piattaforma culturale indipendente per lo scambio internazionale e il sostegno di giovani artisti emergenti che da maggio 2022 offre uno spazio per residenze artistiche a Sousse. Gli ospitanti selezionati avranno tempo fino al 15 giugno per confermare i nomi degli artisti invitati, e i primi progetti potrebbero partire già all'inizio del mese di aprile 2024.Per gli artisti interessati a partecipare a questi progetti, il 5 e il 12 aprile saranno organizzate sessioni online per metterli in contatto con le organizzazioni ospitanti. Il secondo bando di Culture Moves Europe mette a disposizione oltre 1,8 milioni di euro in sovvenzioni per i 114 progetti delle organizzazioni culturali selezionate, che variano a seconda della durata di ogni singolo progetto (tra 22 e 299 giorni ) e del numero di artisti invitati. I progetti selezionati ospiteranno 449 artisti e operatori culturali provenienti da diversi paesi di Europa Creativa che verranno ulteriormente selezionati nella seconda fase della procedura. Queste residenze si svolgeranno in 35 paesi di Europa Creativa, tra cui uno in Martinica, una delle regioni ultraperiferiche dell'UE.Arti visive, musica e arti performative sono i settori con il maggior numero di progetti selezionati. Beni culturali, design e moda, letteratura e architettura rappresentano poco più del 30% dei progetti selezionati. Europe Creative è il programma quadro della Commissione Europea, dedicato a 41 paesi, di cui 13 extra-UE, a sostegno dei settori culturale e audiovisivo, un programma a cui la Tunisia ha aderito nel luglio 2017. Il Desk Europe Créative Tunisie gestisce questo programma in Tunisia sotto l'egida del ministero della Cultura e offre sostegno agli artisti creativi aiutandoli a trovare partner per i loro progetti di cooperazione. Con un budget di 21 milioni di euro, Culture Moves Europe fornisce borse di mobilità a circa 7.000 artisti, professionisti della cultura e organizzazioni ospitanti tra il 2022 e il 2025. Finanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Culture Moves Europe è implementato dal Goethe-Institut. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA