'Lingua greca parlata in Turchia un ponte con il mondo antico'

Una forma di greco in via di estinzione, parlata da poche migliaia di persone in remoti villaggi montani della Turchia settentrionale, è stata descritta come un "ponte vivente" verso il mondo antico, dopo che i ricercatori hanno identificato caratteristiche che hanno più in comune con la lingua di Omero che con il greco moderno. Lo riporta il Guardian. Il numero preciso di parlanti di romeyka è difficile da quantificare. Non ha una forma scritta, ma è sopravvissuta oralmente nei villaggi di montagna intorno a Trabzon, vicino alla costa del Mar Nero. La docente di linguistica storica Ioanna Sitaridou ha spiegato che il romeyka discende dalla forma ellenistica della lingua parlata nei secoli prima di Cristo, e condivide alcune caratteristiche chiave con il greco antico. Secondo Sitaridou, la lingua "romeyka è una sorella, piuttosto che una figlia, del greco moderno", una scoperta che "sconvolge l'affermazione secondo cui il greco moderno è una lingua isolata, nel senso che non è correlata a qualsiasi altra lingua europea". Non solo: "Il greco moderno e il romeyka non sono reciprocamente intelligibili".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA