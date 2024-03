Festival Filosofia in Grecia, ritorno alle origini per studenti

(ANSAmed) - NAPOLI, 26 MAR - Torna nelle città greche il Festival della Filosofia in Magna Grecia che porta quest'anno 1500 studenti da tutta Italia per la rassegna che porta i giovani ad Atene, Delfi, Epidauro e Loutraki, sulle orme dei filosofi dedicato a cento studenti. La rassegna è ideata da Giuseppina Russo che ha illustrato al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura ad Atene Francesco Neri le iniziative e le nuove progettualità che quest'anno prevedono un secondo Festival in Sicilia occidentale grazie a un protocollo con il Comune di Sciacca.Quest'anno gli studenti scoprono la filosofia attraverso i dialoghi filosofici di Mauro Bonazzi e Simone Regazzoni, i laboratori coordinati da Alessio Ferrara, la Bottega dell'empatia del professore Salvatore Ferrara, responsabile della metodologia didattica, le passeggiate filosofico teatrali con i testi scelti dal direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo, interpretati da numerosi attori coordinati dal regista Riccardo Marotta, le serate dedicate alle Agon, il teatro filosofico a cura di Danilo Piscopo, l'Agorà tra docenti curata dalla professoressa Pina Giugliano referente del CRIF e tanto altro ancora. Il Festival si conclude domani con la giornata internazionale del teatro che vede la partecipazione di numerosi studenti delle scuole greche per stringere ulteriormente i rapporti tra Italia e Grecia.I veri protagonisti del Festival sono però gli studenti che grazie alla filosofia creano una magica atmosfera insieme agli insegnanti e allo staff del Festival per costruire nuove amicizie, emozioni indimenticabili, un percorso di crescita spesso inatteso per la costruzione del nuovo umanesimo alla base dell'evento unico in Italia, ideato per gli adolescenti. Dalla collaborazione con le scuole greche e il Comune di Sciacca con capofila la Scuola Italiana di Atene è nato il progetto di Rete denominato: Festival della filosofia in Magna Grecia (FFMG) Sicilia-Attica-Peloponneso. Per presentare i prodotti laboratoriali filosofico teatrali che le scuole della rete hanno preparato in questo anno scolastico, nell'ambito del progetto "Ecologia delle relazioni tra cura e sostenibilità", domani al teatro Synchrono ad Atene ci saranno la dirigente scolastica Veronica T.R. Sole Scuola Italiana Statale di Atene, Valeria Reggio primo segretario dell'Ambasciata Italiana di Atene e gli interventi dei professori di numerose scuole greche.Il progetto, promosso dall' Associazione Festival di Filosofia in Magna Grecia, dal Comune di Sciacca (Agrigento) in Sicilia e dall' Istituto Omnicomprensivo Statale di Atene, con il patrocinio dell'Ambasciata Italiana in Grecia, è stato sancito con la firma di un protocollo d'intesa tra gli Enti promotori in data 14 Dicembre 2023. Alla base del protocollo d'intesa si pone la realizzazione del progetto, accolto e condiviso dalle scuole della rete, denominato: "Ecologia delle Relazioni tra cura e sostenibilità". (ANSAmed).

