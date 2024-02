I giovani talenti della musica italiana in tour in Marocco

(ANSAmed) - RABAT, 06 FEB - Dall'8 al 16 febbraio il 'Festival Giovani talenti musicali italiani nel mondo' fa tappa in Marocco con 9 concerti. L'inaugurazione è affidata al violino di Gennaro Cardaropoli e al piano di Alberto Ferrero. In programma opere di Giuseppe Martucci, Niccolò Paganini, Henryk Wieniawski, Ottorino Respighi e Igor Stravinskij. I due musicisti si esibiranno giovedì 8 febbraio a Casablanca, venerdì 9 febbraio a Fès e sabato 10 febbraio a Ifrane, nel Nord del Marocco. Seguiranno domenica 11 febbraio a Fès e lunedì 12 febbraio a Ifrane i concerti del duo Emanuela Mosa, al violoncello e Simone Sgarbanti, al pianoforte, pronti ad eseguire composizioni tra l'altro di Niccolò Paganini e Francesco Cilea.Il festival è promosso Cidim (Comitato nazionale italiano musica) e dall'Istituto Italiano di Cultura di Rabat con l'adesione dell'Ambasciata d'Italia in Marocco. Il pianista Tommaso Boggian si esibirà martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, a Ifrane, con due recital su musiche di Domenico Scarlatti, Ottorino Respighi, Chopin e Nikolai Kapustin. Il festival si conclude giovedì 15 febbraio a Fès e il giorno successivo a Ifrane con il concerto del giovane fisarmonicista Lorenzo Albanese che spazia dalle musica barocca di Antonio Vivaldi a quella operistica di Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, fino alla musica da film di Nicola Piovani e Ennio Morricone.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA