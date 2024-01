Istituita l'Autorità per il Patrimonio di Abu Dhabi

(ANSAmed) - ROMA, 25 GEN - E' stata istituita negli Emirati l'Autorità per il Patrimonio di Abu Dhabi che ha l'obiettivo di preservare la cultura e le tradizioni del Paese. L'annuncio è stato fatto dal presidente Sheikh Mohamed il quale ha confermato che il nuovo organismo sostituirà gli altri due "per promuovere i valori dell'identità tradizionale e nazionale".I ruoli principali dell'autorità comprenderanno lo sviluppo di strategie per preservare il patrimonio e le tradizioni emiratine, la promozione dei valori tradizionali e dell'identità nazionale, la documentazione delle pratiche del patrimonio e la conduzione di studi e ricerche sulla letteratura e sulle tradizioni.Documenterà inoltre le iniziative di poesia nabati (vernacolare) e araba classica degli Emirati, oltre a recensire studi e pubblicazioni storiche incentrate sulla storia orale dell'emirato e sui suoi dialetti parlati. Ciò includerà poesie e materiali scritti, visivi e audio sugli Emirati Arabi Uniti e la loro leadership.L'autorità gestirà e organizzerà anche festival, mostre e programmi sul patrimonio all'interno e all'esterno dell'emirato, scrive il quotidiano The National. (ANSAmed).

