In un Podcast Unimed la tradizione musicale di Aleppo

ROMA - E' online All is not lost. Aleppo's musical tradition in space and time, il primo episodio di Mediterranean Intangible Heritage Soundscape, un Podcast di Paolo Scarnecchia, prodotto da Unimed - Mediterranean Universities Union, un viaggio nel paesaggio sonoro del Mediterraneo.



"Questo podcast dà voce a ricercatori, studiosi e artisti che indagano e scavano nel ricco patrimonio culturale immateriale del Mediterraneo", spiega Scarnecchia, responsabile per il settore musicale di Unimed, ideatore e autore del Podcast, che in ogni episodio incontra esperti, artisti e musicisti che presentano le tradizioni musicali, passate di generazione in generazione, e influenzate dalla storia e dalle migrazioni nel corso dei secoli nella regione Mediterranea. "In questo viaggio, esploreremo inoltre come questa eredità continua ad evolvere", afferma.



Nel primo episodio, l'autore intervista Jonathan Holt Shannon, antropologo ed etnomusicologo, docente presso il Dipartimento di Antropologia dell'Hunter College di New York, per un viaggio nella tradizione musicale siriana, in particolare quella di Aleppo. Shannon traccia un excursus storico nella musica tradizionale fino all'attualità, che vede la Siria contemporanea colpita dalla guerra e dalle conseguenti migrazioni.



Quando nel 2006 viene pubblicato il libro di Shannon Among the Jasmine Trees: Music and Modernity in Contemporary Syria, Aleppo era ancora la città siriana musicale per eccellenza, nota per aver preservato la sua preziosa tradizione. In questo episodio, registrato prima del tragico terremoto del 6 febbraio 2023, Shannon - che ha trascorso molto tempo in Siria - illustra l'importanza culturale e musicale di questa città nel contesto del mondo arabo e parla della sua ricerca sul campo e degli incontri con i musicisti prima e dopo la drammatica guerra civile che ha spinto all'esilio larga parte della popolazione di Aleppo.



Il Podcast al link: https://www.spreaker.com/episode/all-is-not-lost-aleppos-musical -tradition-in-space-and-time--54274872





