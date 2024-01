Grecia, una mostra sui navigatori del Vecchio Continente

(ANSAmed) - ROMA, 15 GEN - Una mostra dal titolo "Navigatori del Vecchio Continente. I marinai greci con Colombo e Magellano" sarà inaugurata oggi, 15 gennaio, in Grecia, presso l'auditorium "Mikis Theodorakis" del Comune di Papagou-Cholargos.Un'iniziativa di cooperazione culturale tra Grecia, Italia e Spagna, organizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Ambasciata di Spagna ad Atene, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Istituto Cervantes. La mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 2 febbraio 2024, è una combinazione di due esposizioni distinte, una italiana sulla scoperta dell'America da parte di Colombo e una spagnola sulla prima circumnavigazione della Terra da parte di Magellano; entrambe spedizioni effettuate per conto della corona spagnola. L'importanza di queste spedizioni per la storia dell'umanità non è in discussione, ma è poco noto che anche alcuni marinai greci, membri degli equipaggi di questi due navigatori, hanno partecipato a queste imprese svolgendo un lavoro importante per la loro riuscita. Nel corso dell'inaugurazione della mostra sarà proiettato il documentario drammatizzato dell'ellenista spagnolo Pedro Olaya, "Francisco Albo, i marinai greci della prima circumnavigazione della Terra". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA