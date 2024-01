Il Giardino Majorelle di Marrakech compie 100 anni

MARRAKECH - Il Giardino Majorelle compie 100 anni nel 2024 e prepara una grande festa, ricca di incontri ed eventi culturali per celebrare l'anniversario. Lo annuncia la Fondazione che cura gli eventi del museo e promuove iniziative per custodire la memoria dello stilista Yves Saint Laurent. Era il 1924 quando il pittore francese Jacques Majorelle acquistò il terreno che all'epoca confinava con il palmeto di Marrakech. Ora è una delle attrazioni della città nuova. Nel 1980 Pierre Bergé e Yves Saint Laurent acquistano la proprietà e la trasformano nel complesso museale che ad oggi, con i suoi 900 mila visitatori annui, vende il maggior numero di biglietti in Marocco.



Il Giardino Majorelle è un'oasi di verde e di cultura in piena città. Oltre alla collezione di cactus provenienti dai cinque continenti, assemblata dal pittore orientalista, offre l'opportunità di visitare il museo berbero, con le collezioni di gioielli assemblati da Pierre Bergé e Yves Saint Laurent, esposte nella casa che fu l'atelier di Majorelle, e il museo YSL, costruito a parte e dedicato allo stilista francese di origine algerina che si ispirò a Marrakech e ai colori del Marocco per le sue originali collezioni.





