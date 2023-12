Tunisia: al via il Festival Internazionale del Sahara a Douz

E' cominciato ieri in Tunisia il tradizionale Festival Internazionale del Sahara di Douz, che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo che desiderano avvicinarsi alla cultura delle tribù nomadi e alle tradizioni della gente del deserto. Giunta alla sua 55/ma edizione la manifestazione, vetrina del folclore locale, prosegue sino al 30 dicembre, e rappresenta una sorta di olimpiadi del deserto. In programma una grande parata, seguita da canzoni, balli, cerimonie e matrimoni tradizionali. Previste le classiche corse di dromedari e simulazioni di caccia al coniglio, a dorso di cavalli e dromedari, immancabile il dressage di purosangue arabi e degli "sloughi" levrieri del deserto. Sono attesi quasi 50mila visitatori da fuori regione per questo appuntamento, secondo gli organizzatori.Nato nel lontano 1910, il festival assunse una dimensione internazionale nel 1967 per volontà del Presidente Habib Bourguiba che ne volle fare il simbolo della promozione del turismo del Sahara.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA