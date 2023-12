La storia di Natale in mostra al Museo Copto del Cairo

NAPOLI - "Un meraviglioso racconto di Natale" è il titolo della mostra in corso al Museo Copto del Cairo, una mostra che durerà un mese e celebrerà anche Capodanno, offrendo ai visitatori un giro in artefatti unici dalla collezione del museo, che dipingono nel tempo l'evoluzione dell'arte dei Copti, la grande comunità religiosa nel Medio Oriente, fortemente presente in Egitto. In mostra manoscritti, icone, strumenti di metallo, tessili, opere di legno, come spiega al quotidiano egizio Al-Ahram il direttore generale del Museo Copto Gihan Atef.



La collezione esposta accende una luce attenta alle tante scene di natività di Gesù, includendo un dipinto che descrive l'annunciazione dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria per la nascita in arrivo, un manoscritto in arabo dei Gospel, un incensiere decorato con scene che rappresentano diversi momenti della vita di Gesù. In mostra c'è anche un manoscritto del Sinassario, collezione di libri antichi che descrivono la vita dei santi, scritto in arabo, in cui si illustrano anche i gironi di festeggiamento e le preghiere lette nelle strade. I visitatori potranno anche ammirare una icona rara che descrive diverse scene delle storie del nord del mondo allargate poi a tutto il globo, compreso Babbo Natale. C'è anche un manoscritto che contiene gli inni alla Madonna.



Il Museo nel mese della mostra organizza anche delle visite per i bambini delle scuole e che andranno a percorrere la strada storica nelle teche.





