'Les Filles d'Olfa' della tunisina Ben Hania in lizza agli Oscar

TUNISI - Il film "Les Filles d'Olfa" (Four Daughters) della regista tunisina Kaouther Ben Hania, selezionato per rappresentare la Tunisia per la corsa agli Oscar 2024, è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l'Oscar e anche in quella dei 15 migliori documentari. L'annuncio è sul sito dell'Academy.



Les Filles d'Olfa ha vinto tre premi al Festival di Cannes ed è stato premiato come miglior film internazionale al Festival del cinema di Monaco. Il prossimo appuntamento è per il 23 gennaio quando verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA