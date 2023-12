Ad Atene autori a confronto sulla Déclaration des cinéastes

ROMA - Si è tenuto ad Atene nei giorni scorsi il quarto incontro Déclaration des Cinéastes organizzato dagli autori greci e ciprioti con l'obiettivo di diffondere il manifesto a tutela dei diritti morali ed economici dei registi, degli sceneggiatori e degli autori delle musiche per i film, già presentato ai Festival di Cannes, Venezia e San Sebastian.



Centinaia di creativi greci dell'audiovisivo hanno accolto calorosamente l'intervento in video conferenza da Parigi di Costa Gavras, che ha ribadito con forza la necessità di salvaguardare i diritti morali dell'opera e la giusta remunerazione. Sono seguiti gli interventi in presenza di Radu Mihăileanu (Arp), Marine Francen (Srf), Francesco Ranieri Martinotti (Anac), Athena Xenidou (Dgcy) e Gavriil Tzafkas (Autors Guild Danimarca).



Tra i temi trattati centrale è stata la recente approvazione a Bruxelles dell'AI Act, ritenuto un buon punto di partenza per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale nel settore audiovisivo.



A margine dell'iniziativa si è svolto anche un incontro con il ministro greco della Cultura Christos Dimas, che ha condiviso i principi contenuti nella Déclaration des Cinéastes e ha dichiarato che sulle questioni dell'AI il governo greco s'impegnerà a Bruxelles a difendere i diritti degli autori e la loro creatività.



Per l'Italia hanno aderito all'incontro di Atene Anac, 100 Autori e Wgi.



Per la Grecia e Cipro hanno partecipato Afo (Athens Film Office), Εkome (National Centre of Audiovisual Media and Communication), Gfc (Greek Film Centre), Dgcy (Directors Guild of Cyprus), Wift Gr (Women in Film & Television Greece), Cipa (Film in Cyprus).



Per la Francia sono state presenti Srf (The Society of Film Directors), Arp (Civil Society of Authors, Directors and Producers, France). Per la Spagna, infine, hanno aderito Accion (Film Directors Association), oltre a Fera (Federation of European Screen Directors).





