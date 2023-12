A Tunisi e altre città sesta edizione del Festival My FirstDoc

Dal 26 al 29 dicembre, l'associazione Cinéma Documentaire Tunisien e la Cinémathèque Tunisienne propongono la sesta edizione della rassegna cinematografica "Festival My FirstDOC" che si svolgerà nelle città di Tunisi, Biserta, Cheneni-Gabes e Djerba. My FirstDOC rimane fedele alla sua vocazione di presentare un programma esigente ed eclettico di film che sfidano, parlano alle questioni del nostro tempo e dimostrano l'impegno dei loro registi, scrivono gli organizzatori. "L'obiettivo del festival non è cambiato: mostrare opere e documenti che diano uno sguardo alle condizioni e alle situazioni della vita nelle nostre società attuali e testimonino il mondo così com'è".Il cartellone presenta una selezione di film recenti, tra cui alcuni in anteprima mondiale, prodotti da registi indipendenti.Anche in questa edizione ci saranno documentari dedicati a temi legati al cambiamento climatico e alle sue ricadute sul mondo rurale e sui modelli di produzione agricola con l'invasione di nuove tecniche operative che minacciano l'ambiente.Per 4 giorni, 16 documentari animeranno gli schermi della sala Taher Chriaa a Tunisi e porteranno il pubblico dall'Algeria al Marocco, dalla Francia al Belgio e all'Italia, dal Libano all'Iran e al Kurdistan, dagli Usa al Canada e al Sud Africa.Grazie al partenariato associativo, il festival si svolgerà in contemporanea a Biserta, Cheneni-Gabes e Djerba.

