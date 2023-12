A Marrakech torna la Fiera dell'Arte '1-54'

MARRAKECH - La Fiera d'arte contemporanea africana '1-54' torna a Marrakech dall'8 all'11 febbraio 2024 e, per la prima volta, in questa sua quinta edizione avrà come sede oltre a 'La Mamounia', il grande albergo che ha da poco festeggiato i 100 anni, anche la Medina e cioè il centro storico di Marrakech. Un'estensione che amplia l'offerta espositiva di questa vetrina per artisti africani e delle diaspora.



L'edizione 2024, a Marrakech, conta su 27 gallerie, di cui 14 africane e di queste 8 presenti in città. Nella medina, sarà lo spazio artistico DaDa ad esporre le opere proposte da 6 gallerie. Ma durante la Fiera, è l'intera città che si mette in mostra e oltre alle esposizioni parallele, ci sarà la possibilità di visitare gli studi di alcuni fra gli artisti più rappresentativi del panorama marakschi, quali Yasmina Alaoui, M'barek Bouhchichi, Yamou e Amina Benbouchta.



"L'espansione della fiera a DaDa, nel cuore della Medina, testimonia non solo il successo di 1-54 Marrakech ma anche la sua incrollabile dedizione alla scena artistica marocchina", afferma Touria El Glaoui, direttrice fondatrice di '1-54', che aggiunge: "Quest'anno, l'edizione di Marrakech si concentrerà sul sostegno agli artisti. Attraverso partnership ed eventi come la conferenza con la Black Rock Global Arts Foundation, il nostro obiettivo è favorire un dialogo significativo e contatti tra artisti e istituzioni africane".



Con edizioni annuali anche a Londra e New York, oltre a fiere temporanee a Parigi, '1-54' ha saputo ritagliarsi in questi suoi primi 5 anni di vita uno spazio importante come piattaforma artistica dedicata al dialogo e allo scambio contemporaneo sull'arte del continente africano e dei 54 paesi che lo compongono.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA