Cinema, on line bando per progetti coproduzione Italia-Tunisia

TUNISI - E' on line il bando di co-sviluppo di progetti in coproduzione tra l'Italia e la Tunisia per l'anno 2023. Lo rende noto la Dg Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura. Il bando è rivolto allo sviluppo di opere cinematografiche in coproduzione tra Italia e Tunisia che, indipendentemente dal genere (fiction, animazione e documentario), siano destinate a una prima diffusione nelle sale cinematografiche e che abbiano una durata superiore a 52 minuti.



Il bando ha una dotazione annuale di circa 280 mila euro: 180 mila euro messi a disposizione dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e 300 mila dinari tunisini, circa 100 mila euro, messi a disposizione dal Centre National du Cinéma et de l'Image di Tunisi (Cnci). Il contributo destinato a ciascun progetto beneficiario potrà essere al massimo di 30 mila euro per i progetti maggioritari italiani e di 50 mila dinari per i progetti maggioritari tunisini. Le domande di contributo dovranno essere inoltrate a dg-ca.bandi-cosviluppo@pec.cultura.gov.it, entro e non oltre, le 23.59 del 15 gennaio 2024.

