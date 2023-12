Al Bardo la Tunisia vista attraverso fotografie del XIX secolo

TUNISI - Una raccolta di quasi un centinaio di riproduzioni di immagini della Tunisia del XIX secolo, testimonianza dei molteplici cambiamenti apportati a numerosi siti e monumenti nel corso della storia tunisina, è esposta al Museo del Bardo a Tunisi nell'ambito di una mostra temporanea dal titolo "Tunez en Sepia". Frutto della collaborazione tra Tunisia e Spagna, la mostra, in corso da dicembre fino a maggio 2024, mostra la Tunisia come appariva agli occhi dei fotografi europei del XIX secolo attraverso le riproduzioni delle loro opere. Un viaggio nel tempo alla scoperta di paesaggi, scorci antichi di città, abitazioni tradizionali, suk, cortili interni, tutti luoghi ricchi di storia e di memoria che sono cambiati o semplicemente scomparsi.



Attribuite a fotografi più o meno noti, le foto in tonalità seppia, scattate su carta all'albumina - tecnica in uso dal 1855 al 1895 - si concentrano su monumenti e resti archeologici dalla preistoria all'epoca bizantina, del periodo medievale e moderno, nonché architetture difensive o religiose. Esse "rivestono un grande interesse documentario su una parte della storia della Tunisia, ma anche sulla fotografia", ha affermato l'ambasciatore spagnolo in Tunisia Javier Puig Saura, citato dall'agenzia Tap.



Durante una visita alla mostra insieme al consigliere culturale Ramon de Abadal e alla direttrice del Museo del Bardo Fatma Nait Yghil, il diplomatico spagnolo ha sottolineato che "questa mostra eccezionale ha un forte significato dal punto di vista documentaristico, storico, culturale e artistico, poiché fornisce un'occasione per scoprire ciò che era di moda in quel momento, ovvero la fotografia orientalista". Centotrent'anni dopo, "siamo lieti oggi che parte di questa collezione fotografica del Museo Archeologico Nazionale Spagnolo di Madrid ritorni in Tunisia nell'ambito della nostra cooperazione bilaterale, illustrando la storia comune che ci lega su entrambe le sponde del Mediterraneo", ha proseguito Puig Saura, precisando che "si tratta di una selezione di riproduzioni di fotografie che il Bey di Tunisia (Ali III Ibn al-Hussayn) aveva donato al Museo Archeologico Nazionale spagnolo in seguito alla sua partecipazione all'esposizione storica europea tenutasi a Madrid nello stesso edificio nel periodo 1892-1893".



La mostra, che si tiene in concomitanza con un'altra "Tunez en Sepia" a Madrid (dallo scorso ottobre fino al 14 gennaio 2024), è "un bene inestimabile per il Museo del Bardo, poiché l'intera collezione rimarrà nel museo e arricchirà le sue collezioni", ha detto la direttrice del Bardo accogliendo "questa profonda collaborazione tra i due musei, che testimonia ancora una volta la solidità delle relazioni che uniscono i nostri due paesi".

