A Tunisi esperti riuniti a tutela Patrimonio urbano Stati arabi

TUNISI - Si sono aperti a Tunisi presso la sede dell'Alecso i lavori dell'ottavo incontro dell'Osservatorio del patrimonio architettonico e urbano negli Stati arabi, organismo dell'Organizzazione araba per l'educazione, la cultura e la scienza (Alecso). La due giorni, che vede la partecipazione di specialisti ed esperti provenienti da 18 nazioni arabe, è un'occasione per approfondire i meccanismi per rinvigorire le attività dell'Osservatorio e del Registro del patrimonio urbano arabo. All'ordine del giorno è prevista una sessione speciale per la valutazione dei danni arrecati al patrimonio architettonico e urbano, che si concluderà con la formulazione di raccomandazioni pertinenti.



In apertura dei lavori, il direttore generale dell'Alecso, Mohamed Ould Amar, ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'Osservatorio nel favorire l'attuazione di numerosi progetti e programmi associati a questo patrimonio nelle nazioni arabe.



Un patrimonio, ha ricordato, che è confrontato a crescenti pericoli e rischi, esacerbati quest'anno a causa di disastri naturali come il recente terremoto nella regione di Al Haouz in Marocco, le inondazioni nella città libica di Derna e le minacce incombenti di attacchi armati, conflitti e guerre, in particolare in Sudan e nella Striscia di Gaza in Palestina.



Il programma d'azione dell'Osservatorio si basa su diversi pilastri chiave, tra cui la diffusione, la promozione, la valorizzazione e il supporto tecnico e legale. Ciò comprende la stesura di piani, la revisione delle legislazioni e il sostegno dei Paesi arabi nel rimuovere i loro siti dalla lista rossa dell'Unesco.



Intervenendo all'incontro, la ministra tunisina della Cultura, Hayet Guettat Guermazi, ha sottolineato gli sforzi significativi compiuti per preservare il patrimonio architettonico e urbano come parte integrante del patrimonio delle medine e dei loro monumenti storici, ed ha auspicato l'adozione di una strategia coerente che lo integri nei processi di sviluppo economico, sociale e culturale.



La due giorni offrirà anche l'opportunità di esaminare l'impatto dei conflitti e delle crisi sul patrimonio architettonico e urbano in diversi Paesi arabi, tra cui Palestina, Libia, Sudan, Siria e Yemen.



Inaugurato nell'ottobre 2016, l'Osservatorio mira a preservare e valorizzare il patrimonio architettonico e urbano nei paesi arabi, posizionandosi al centro dello sviluppo urbano sostenibile nella regione araba entro il 2030. Tra le sue prerogative c'è quella di garantire il coordinamento e la cooperazione con istituzioni e organizzazioni governative e non governative specializzate in questo campo, ottimizzando lo scambio di dati sul patrimonio e contribuendo alla formulazione di politiche che preservino la memoria delle città arabe.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA