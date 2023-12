Tunisia: a Nabeul il teatro per bimbi del Festival Neapolis

TUNISI - Ha preso il via a Nabeul la 36ma edizione del Festival internazionale per bambini di Neapolis, in programma fino al 24 dicembre. Un appuntamento divenuto ormai un classico per la Tunisia e gli operatori culturali che si occupano di infanzia. Obiettivo di questo festival è infatti quello di creare situazioni di scambio tra artisti, animatori e pubblico, di grandi e piccini, al fine di trasmettere valori positivi alle nuove generazioni in maniera divertente e propizia all'apprendimento. Un programma ricco e vario comprendente decine di spettacoli e workshop di compagnie teatrali di 12 Paesi che si articolerà principalmente a Nabeul ma anche Tunisi e Sfax.



"Il bambino palestinese" sarà al centro di questa edizione sotto lo slogan "Save the Earth". Grazie al sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dell'ambasciata di Spagna in Tunisia, la compagnia Neamera Teatro porterà in scena il suo spettacolo di maschere reversibili "Mr&Mrs Kraft" e il workshop la teatralità del cartone.





