Recoding Africa, raccolta fondi per lavoro da remoto in Tanzania

(ANSAmed) - ROMA, 18 DIC - Con un aperitivo accompagnato da uno spettacolo dal vivo prenderà il via giovedì 21 dicembre a Roma la campagna di fundraising del progetto Recoding Africa, un'iniziativa ambiziosa che mira a portare un programma di formazione basato su competenze informatiche e trasversali, strategiche per il mercato del lavoro del XXI secolo, nelle scuole superiori in Africa, partendo dalla Tanzania. La Social Changers Christmas Party - alle ore 19 presso Angelico Bistrot Box, via del Falco 37/38 - è organizzata dall'Associazione R.O.S.A. - Remove Obstacles to Social Awareness -, promotrice del progetto Recoding Africa insieme all'associazione Faja-Loby."Si tratta di un evento di beneficienza per il futuro dell'Africa", precisa Mariarosy Calleri, visionaria presidente dell'Associazione R.O.S.A., che spiega: "Lo scopo di Recoding Africa è creare un modello di sviluppo economico sostenibile per le comunità locali basato su formazione informatica, leadership e cultura imprenditoriale, che genererà risorse umane competenti impiegabili da remoto dalle aziende tecnologiche internazionali".Durante la serata Calleri presenterà il progetto insieme a Marcia Sedoc, presidente dell'associazione Faja-Loby, e darà il via alla raccolta fondi con un aperitivo e uno spettacolo dal vivo di attori e musicisti tra cui Giloya Lua e Jano Di Gennaro, Chiara Pavoni e Valerio Michetti, Patrizia Palombi, Amedeo Morrone, Maria Flavia Del Curatolo e Alessandro Tatafiore, Karim Ndiaye e Khar Gueye Ndiaye. Contributo richiesto: 20 euro.Prenotazioni al 3388731695. (ANSAmed).

