A Matera 'Il Cammino del pane' verso l'Europa e il Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 16 DIC - A Matera, "Il Cammino del pane" ha trovato la giusta via per continuare con entusiasmo il percorso partito dalla Locride nel 2020, grazie a Gal Terre Locridee e Officine delle Idee.Dopo Locri (RC), Pellegrina di Bagnara (RC) e Treviso, l'itinerario socio-culturale ha fatto tappa nella Città dei Sassi, dove è stato sottoscritto il "Manifesto del Cammino del pane", delineando un percorso che si prefigge di costruire un itinerario europeo e mediterraneo. Un percorso universale, culturale e turistico incentrato sul dialogo tra le comunità e i popoli.Le "Comunità del Cammino del Pane" metteranno insieme i diversi soggetti del territorio - Enti Locali, Gruppi di azione locale (GAL), Pro loco (npli), associazioni di categoria (panificatori, artigiani, agricoltori), cittadini - che saranno i protagonisti della costruzione di un turismo di comunità ed esperienziale definito "panturismo".Il pane, alimento dal forte valore identitario, offre quindi l'opportunità di tessere una rete di connessioni dando vita a una dimensione multiculturale di grande valore storico e sociale. Al tempo stesso, l'uso di grani antichi e l'impiego di tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente sono cifra distintiva di un progetto che unisce tradizione e impegno verso un futuro sostenibile.A Matera "Città del Pane" è stata formalizzata, inoltre, la proposta di designare annualmente una "Capitale delle Comunità del Cammino del Pane" che per il 2024 sarà la Città di Matera.(ANSAmed).

