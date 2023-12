Il festival Nawaat torna a Tunisi con il tema sulla resistenza

(ANSAmed) - TUNISI, 15 DIC - Il festival della rivista indipendente Nawaat torna a Tunisi per la sua terza edizione da oggi al 17 dicembre 2023 dal tema 'Resistenza alla violenza contro le donne, all'emarginazione, alla precarietà e all'occupazione israeliana".Per tre giorni, Nawaat Festival metterà in luce le diverse forme di resistenza a questa violenza, attraverso performance artistiche impegnate che danno nuova vita al tema. Una resistenza che vedrò la sua espressione attraverso film, fotografia, danza e dibattito, si legge in una nota degli organizzatori. Il programma del Festival prevede anche una mostra intitolata 'Vagabondage' di Chehine Dhahak. Risultato di diversi anni di contemplazione, la prima mostra personale di Chehine Dhahak è un'esplorazione visiva del vagabondaggio.Frutto di una serie di incontri casuali, ciascuna delle sue fotografie è un assemblaggio attentamente orchestrato in cui l'armonia visiva e le proporzioni giocano un ruolo chiave.Attraverso questa collezione, Dhahak ci invita in una meditazione visiva in cui la resilienza emana da ogni immagine, rivelando la bellezza effimera e la forza silenziosa che si nasconde dietro la solitudine urbana.'Les amazighs: Mémoires perdues' di Mohamed Arbi Soualhia è un'esperienza immersiva programmata nella sezione Realtà Virtuale. Dall'indipendenza fino agli anni '70, molte comunità dei villaggi Amazigh del sud della Tunisia furono costrette a lasciare la loro terra e stabilirsi nelle pianure. Nel tempo , i ricordi sbiadiscono e con essi l'identità, la lingua e le tradizioni di un popolo. Obiettivo di 'Les Amazighs, Mémoires Perdues' è innanzitutto quello di archiviare la memoria collettiva. Le testimonianze sono state raccolte e presentate in tre sezioni di realtà virtuale. Oltre agli spettacoli di danza e musica, sarà proiettato 'Memories of Concrete' di Yasser Jridi, un cortometraggio sperimentale al confine tra giornalismo e creazione artistica. Basato su filmati girati nel mercato centrale, il film è un cocktail esplosivo che mescola riprese video di corpi in movimento con creazioni grafiche. (ANSAmed).

