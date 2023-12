L'incisione sui metalli dei Paesi arabi in patrimonio Unesco

(ANSA) - TUNISI, 07 DIC - Supportato da 10 Paesi arabi, tra cui la Tunisia, il dossier congiunto "arti, competenze e pratiche associate all'incisione sui metalli (oro, argento e rame)" è stato iscritto nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità durante una sessione del Comitato intergovernativo tenutasi a Kasane, nel Botswana.



Con questa nuova iniziativa, il numero degli elementi tunisini presenti nella lista sale a 7, seguendo 'Le abilità ceramiche delle donne di Sejnane', 'La palma da datteri, le conoscenze, le competenze, tradizioni e pratiche', 'Conoscenze, saperi e pratiche relative alla produzione e al consumo del couscous', 'La pesca di Charfiya', 'Calligrafia araba: conoscenze, competenze e pratiche' e 'Harissa, Conoscenze, competenze e pratiche culinarie e sociali'). Il fascicolo scientifico (sostenuto da Tunisia, Palestina, Iraq, Algeria, Egitto, Mauritania, Marocco, Arabia Saudita, Yemen e Sudan) evidenzia la diversità dei metodi associati al trattamento dell'oro, dell'argento, del rame e dei metalli per usi artistici, artigianali e scopi economici, come rivela oggi la pratica dell'incisione in molte città e medine della Tunisia, come Tunisi, Kairouan, Sfax e Djerba. L'incisione su metalli come oro, argento e rame è una pratica secolare che prevede l'incisione manuale di parole, simboli o motivi sulle superfici di oggetti decorativi, utilitaristici, religiosi o cerimoniali.



L'artigiano utilizza diversi strumenti per incidere manualmente simboli, nomi, versetti del Corano, preghiere e motivi geometrici negli oggetti. Le incisioni possono essere concave (incassate) o convesse (in rilievo), oppure il risultato di una combinazione di diversi tipi di metalli, come oro e argento. I loro significati e funzioni sociali e simbolici variano a seconda delle comunità interessate. Gli oggetti incisi, come gioielli o oggetti domestici, sono spesso presentati come regali tradizionali per i matrimoni o utilizzati nei rituali religiosi e nella medicina alternativa. Ad esempio, si ritiene che alcuni tipi di metalli abbiano proprietà curative. L'incisione sui metalli si trasmette all'interno delle famiglie, attraverso l'osservazione e la pratica pratica. Viene trasmesso anche attraverso workshop organizzati, tra gli altri, da centri di formazione, organizzazioni e università.



Pubblicazioni, eventi culturali e social media contribuiscono ulteriormente alla trasmissione delle relative conoscenze e competenze.



Praticata da persone di ogni età e sesso, l'incisione dei metalli e l'uso di oggetti incisi sono mezzi per esprimere l'identità culturale, religiosa e geografica e lo status socioeconomico delle comunità interessate. (ANSA).





