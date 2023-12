La forza delle donne in Medio Oriente narrata da una giornalista

(di Valentina Maresca)

ROMA - C'è Khadija, che incinta in Afghanistan chiede un omicidio dopo il parto se nasce una bambina, tanto sarà disumano il futuro della neonata; c'è Melissa, costretta a praticare l'aborto di nascosto in un Libano bigotto; c'è Fatma, costretta a sposare il suo stupratore per evitargli il processo a causa del famigerato articolo 522 del Codice penale libanese, ormai soppresso; c'è Hiyam, rapita dall'Isis, diventata schiava sessuale e costretta a lasciare il proprio bambino a una Ong perché torna nella sua comunità che non accetta il figlio degli aggressori; c'è però anche Gulan, che imbraccia il fucile contro i jihadisti, nemici giurati soprattutto delle donne; ci sono Maya e Nancy che, dopo aver perso un amico vittima della propaganda islamista, vanno nelle carceri per la riabilitazione dei terroristi; c'è l'ingegnera palestinese Majd, che riesce a dare elettricità a Gaza; c'è Diala, che con il disegno racconta l'infanzia perduta in Siria.



Sono loro, insieme ad altre giovani e bambine, le protagoniste raccontate nel libro 'Donne coraggiose - Storie di resistenza femminile in Medio Oriente', edito da Round Robin e presente allo stand D27 nell'ambito della fiera nazionale della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', in corso a Roma fino al 10 dicembre.



Lo stile asciutto, reso dall'accurata traduzione di Massimo Longo e attraversato dalla passione militante della giornalista di origine catalana Txell Feixas Torras, elimina qualsiasi tipo di morbosità, ulteriore offesa al dolore che basta a sé. I resoconti sono impregnati di umiliazione e ingiustizia patite dal genere femminile in contesti di feroce patriarcato che fa vittime anche tra gli uomini, quando padri di figlie. Alcuni, ancora pochi, aiutano le donne in ambienti forgiati dal potere maschilista, con il mondo dell'attivismo e delle organizzazioni umanitarie che provano a riscattare vite gravemente compromesse solo per il genere cui appartengono. L'autrice è stata corrispondente dalla capitale libanese Beirut e ha coperto la guerra contro il sedicente Stato Islamico in Iraq e la caduta del Califfato dal Rojava. Conosce dunque bene le realtà di cui parla, non mancando di riportare la denuncia di un Occidente spesso distratto, ma che per esempio ha manipolato per ragioni commerciali l'immagine delle guerrigliere in Medio Oriente, con i media che ne hanno dato una versione persino sexy cadendo così negli stereotipi più beceri.



La violenza di genere non ha confini e dopo l'ennesimo femminicidio in Italia è più dibattuta che mai, ma ci sono aree del mondo vicine in cui è la grammatica di intere società. Con i bambini e in misura maggiore se in fuga da guerre, le donne sono vittime predestinate delle vessazioni peggiori nell'impunità generale garantita da sistemi iniqui, dove le leggi dello Stato o religiose tutelano soltanto gli uomini.



Il libro è un atto di accusa a tali sistemi ma anche alla nostra indifferenza, perché ci sono dignità violate in continuazione e queste donne, cresciute tra violenze di cui portano i segni esteriori e interiori, ce lo ricordano. Si raccontano per deviare il corso di storie che sembrano immutabili e il loro coraggio è un invito a un cambiamento radicale in difesa di un'umanità brutalmente calpestata. Il calcio dato da Malak alle parti intime di una guardia del corpo che sparava in aria per disperdere una manifestazione a Beirut è la metafora più efficace del punto di non ritorno raggiunto da donne stanche di subire e pronte a essere libere, cioè finalmente a vivere.