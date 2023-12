Il Premio Euro Mediterraneo a Gravina e Montella

(ANSAmed) - ROMA, 06 DIC - Gabriele Gravina, presidente della Figc, e Vincenzo Montella, ct della nazionale turca, sono solo due di alcuni personaggi ai quali domani verrà riconosciuto in Campidoglio, a partire dalle 15.30, il Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 in collaborazione con l'USSI. Un riconoscimento a chi ha saputo sviluppare un incremento nell'area mediterranea contribuendo alla crescita delle imprese, del sociale, della cultura e dello sport.



"La Turchia è meravigliosa, affascinante, a tratti struggente. Essere il Ct è motivo di grande orgoglio per me - ha detto Montella - Sento una enorme responsabilità. Ricopro un ruolo importantissimo visto il profondo nazionalismo e attaccamento alla bandiera che hanno i turchi. Il calcio viene vissuto con una passione incredibile". Tantissimi, poi, gli altri ospiti invitati, tra questi anche il presidente della Federcalcio turca, Mehmet Büyükekşi, e quelli presenti che riceveranno il Premio Euro Mediterraneo 2023 per il loro contributo in settori come economia, cultura, cinema e arte.



