Successo a Giornate Teatrali di Cartagine per Romeo Castellucci

(ANSAmed) - TUNISI, 05 DIC - E' stato accolta con grande calore il 3 e 4 dicembre al Palais du Théâtre -Halfaouine di Tunisi l'installazione performativa "Senza Titolo", di Romeo Castellucci. Nata nel maggio scorso su commissione della Triennale di Milano per celebrare il proprio centenario, "Senza Titolo" è un'azione scenica allestita in un ambiente maestoso e austero, basata su un movimento reiterato, quasi un gesto primitivo che parte dai corpi dei performer - coinvolti sul posto - per diventare suono, avvertimento, preghiera ancestrale.



La presenza di quest'opera di Castellucci alle Journées Théâtrales de Carthage - dove viene riallestita dopo il debutto - segna per il regista italiano il compimento di un'importante esperienza che lo vede per la prima volta operare nel continente africano, su invito del più grande festival della scena contemporanea del Nord Africa, con il fondamentale sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi.



"Senza Titolo" è concepita e diretta da Romeo Castellucci, con cui ha lavorato Gloria Dorliguzzo per la cura del movimento e si è avvalsa della partecipazione degli interpreti tunisini Eya Bellagha, Khadiia Ben Raies, Hamza Hairi, Adam Jbali, Seline Kedous, Latifa Khammesi, Bechir Salhi, Dina Weslati, Arifa Mezriki. Elaborazione del suono: Nicola Ratti. Assistente artistico alle luci: Fabio Bozzetta.



Regista, creatore di scene, luci e costumi, Castellucci è conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita a un linguaggio fondato sulla totalità delle arti e rivolto a una percezione integrale dell'opera. I lavori dell'artista - attivo dai primi anni Ottanta - sono stati presentati e prodotti dai più importanti teatri e festival internazionali. È stato direttore della Sezione Teatro della Biennale di Venezia, artiste associé al Festival di Avignone e regista ospite allo Schaubühne di Berlino. Membro dell'Accadémie Royale de Belgique, Castellucci ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia e una laurea honoris causa dall'Università di Bologna.



Insignito del titolo di Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres della Repubblica francese, tra i molti e prestigiosi premi e riconoscimenti l'artista ha anche vinto due Golden Mask per la lirica. (ANSAmed).





