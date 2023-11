Nikolas Sarkozy a Marrakech il 14 dicembre per il suo libro

(ANSA) - MARRAKECH, 29 NOV - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy sarà presente a Marrakech il 14 dicembre, alla presentazione del suo ultimo libro, 'Le Temps des Combats' (Il tempo delle battaglie), uscito il 19 agosto scorso per i tipi di Fayard, in Francia.



Il libro, una autobiografia che ha fatto già discutere in Italia per le dichiarazioni su Silvio Berlusconi è molto atteso in Marocco, per le dichiarazioni amicali nei confronti dei marocchini e per il suo punto di vista sul tema Polisario e sui rapporti con l'Algeria. Sarkozy firmerà il libro, dalle 11.00 alle 12.30 di giovedì 14 dicembre, al Gran Café de la Poste di Marrakech. (ANSA).





