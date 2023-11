La 'Giornata nazionale degli Emirati' si terrà a Expo City Dubai

ROMA - Le celebrazioni ufficiali del 52esimo Giorno Nazionale degli Emirati si terranno a Expo City Dubai il 2 dicembre. Lo ha annunciato il comitato organizzatore.



In concomitanza con la Cop28, la cerimonia ufficiale sarà caratterizzata da "tecnologie innovative e proiezioni mozzafiato" in uno spettacolo che mostrerà il ricco patrimonio degli Emirati Arabi attraverso vari elementi della tessitura Sadu (una tecnica a telaio piatto che consente di realizzare intricati motivi geometrici), utilizzata per simboleggiare i "fili dell'unità e della sostenibilità attraverso la storia", scrive l'agenzia di stampa Wam.



Lo spettacolo partirà dalle radici della cultura e del patrimonio emiratino e metterà in evidenza l'eredità degli antenati e il rapporto tra tradizione e tecnologia.



Attraverso performance e narrazioni, lo spettacolo della giornata nazionale racconterà la visione degli Emirati Arabi di un futuro sostenibile in cui il mondo collabora per superare le sfide climatiche attraverso l'innovazione e l'azione collettiva.



La cerimonia ufficiale sarà trasmessa in diretta il 2 dicembre su tutti i canali televisivi locali e sul sito web ufficiale www.UnionDay.ae. Successivamente, lo spettacolo sarà aperto al pubblico dal 5 al 12 dicembre.