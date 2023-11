Al Festival del Film di Marrakech arriva Matt Dillon

(ANSAmed) - MARRAKECH, 17 NOV - Conto alla rovescia per il Festival del Film di Marrakech. A una settimana dall'apertura della kermesse, che dal 24 novembre al 2 dicembre porta il red carpet in città, gli organizzatori sciorinano i nomi delle star che si aggiungono al lungo elenco di attori e registi che per l'occasione faranno tappa a Marrakech. Matt Dillon salirà in cattedra per una lezione di cinema, nell'ambito della sezione "In Conversation with", una sorta di 'A tu per tu' con le grandi personalità della settima musa.



L'attore, regista e sceneggiatore americano si aggiunge alla lista che include tra gli altri, da Faouzi Bensaidi, Bertrand Bonello, Willem Dafoe, Anurag Kashyap, Mads Mikkelsen, Viggo Mortensen e Tilda Swinton.



La carriera cinematografica di Matt Dillon abbraccia più di tre decenni. Ha esordito con film come "Outsiders" (1983) e "Rusty James" (1983), diretti da Francis Ford Coppola, prima di brillare in piccoli capolavori come "Drugstore Cowboy" (Gus Van Sant, 1989), "Collisione" ( Paul Hagis, 2004), "The House that Jack Built" (Lars von Trier, 2018) o "Asteroid City" (Wes Anderson, 2023), un percorso professionale che attraversa quasi tutti i generi, fino alla commedia, con "Mary at Everything price" (Peter e Bobby Farrelly , 1998). Nel 2003, è passato dietro la macchina da presa con "City of Ghosts", scritto insieme a Barry Gifford. Recentemente ha recitato accanto a Patricia Arquette nella serie "High Desert", trasmessa su Apple TV+. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed