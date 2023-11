Il MedFilm 2023 assegna ad Ángela Molina il Premio alla Carriera

(di Valentina Maresca)

ROMA - La celebre attrice spagnola Ángela Molina ha ricevuto il Premio alla Carriera del MedFilm Festival 2023 "per la sua versatilità fuori del comune, per le infinite strutture interpretative di cui è capace, per l'enorme abilità nel passare dal cinema d'autore più raffinato alle grosse produzioni statunitensi, senza mai perdere un briciolo della sua classe e del suo desiderio di esplorare la gamma dei sentimenti umani", come recita la prima parte della motivazione che riassume 50 anni di percorso artistico tra Spagna e Italia, dove Molina ha lavorato con alcuni tra i nostri più grandi registi. A consegnarle il premio è stato il collega Sergio Castellitto, che nel film di Marco Bellocchio 'Gli occhi, la bocca' del 1982 doppiò Lou Castel, protagonista insieme a una giovane Molina. Il lungometraggio è stato proiettato dopo la cerimonia di premiazione nell'ambito della sezione Iberiana dedicata dal MedFilm Festival alla Spagna, ospite d'onore di quest'edizione in collaborazione con l'Ambasciata di Spagna in Italia e l'Instituto Cervantes a Roma.



Prima del premio Molina ha parlato con alcuni media presenti, tra i quali ANSAmed, della sua ammirazione per Bellocchio, "regista che indaga il mondo psichico e filosofico di cui i suoi personaggi non sono consapevoli. È una persona che arriva allo spirito attraverso altre strade e in questo è unico, ha profondità, leggerezza culturale e squisito rispetto per l'altro".



L'attrice è giunta a Roma da Barcellona, dove sta girando 'Polvo serán' (traducibile in italiano con 'Polvere saremo') diretto dal regista Carlos Marques-Marcet e che ha come tema l'eutanasia, mentre quest'estate ha vestito i panni della balia nel film 'The return', nuova versione dell'Odissea del regista Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes nel ruolo di Odisseo e Penelope Cruz in quello di Penelope.



"Sono stata molto fortunata perché ho lavorato con numerosi classici italiani che mi hanno insegnato tanto", ha detto ancora Molina elencando Petri, Comencini, Tornatore, i fratelli Taviani e soffermandosi su Liliana Cavani: "Lavorare con lei è stato un privilegio. È incredibile la sua vitalità, la generosità e la fiducia che ha nell'altro. La amo molto come cineasta sin dai suoi primi film, ma l'ho conosciuta dopo ed è straordinaria la sua energia sul set, dove sembra che abbia ancora 20 anni".



Tra i ricordi non poteva mancare il suo incontro con un mostro sacro del cinema come Luis Buñuel, che l'ha diretta nel film 'Quell'oscuro oggetto del desiderio'. "Avevo perso mio nonno pochi giorni prima di conoscerlo. Ero a Madrid a casa sua, avevo 22 anni, pioveva e parlandoci scoppiai a piangere. Da allora mi ha preso sotto la sua ala protettiva e mi ha dato una condizione lavorativa di felicità totale". Molina ha descritto Buñuel come "genio di dolcezza e divertimento, il suo modo di lavorare era misterioso e ludico. Era inoltre un pubblico straordinario: quando vedeva la scena poteva piangere o ridere come un bambino, aveva una purezza molto singolare".



L'infanzia dell'attrice è trascorsa tra la lettura dei libri "che mi portavano in mondi sconosciuti" e la visione dei film di Rossellini, Truffaut, Kurosawa, Bergman e altri. "Tutte le interpretazioni fanno parte di me, anche quelle di personaggi che non ammiravo, ma cito il film 'Las cosas del querer', una commedia musicale su un gruppo di artisti che vivono le loro difficoltà alla fine della Guerra civile spagnola. Questo film, per le sue canzoni, ebbe immenso successo in Sudamerica e mi divertii tanto con i miei amici e colleghi nel riportare alla memoria melodie che erano anche quelle della mia infanzia, le canzoni delle nostre nonne". Molina ha attraversato cinema, teatro, televisione: "Si tratta sempre dello stesso mestiere ma il linguaggio è diverso: se però dovessi scegliere il mio, è quello del cinema, con cui sono nata". E con cui questo Premio alla Carriera celebra mezzo secolo di storia tra Spagna e Italia.