L'anteprima italiana di Endless Borders apre il MedFilm 2023

(di Valentina Maresca)

ROMA - Sarà l'anteprima italiana del film Endless Borders ad aprire la 29esima edizione del MedFilm Festival domani sera al museo Maxxi di Roma. Il lungometraggio del regista iraniano Abbas Amini ha vinto il Premio Amnesty International della manifestazione e partecipa al Concorso Ufficiale - Premio Amore & Psiche.



La pellicola ha come sfondo l'ascesa dei Talebani in Afghanistan con la conseguente ripresa delle guerre etniche e tribali.



Endless Borders racconta la storia di Ahmad, insegnante iraniano esiliato in un Paese vicino al confine con l'Afghanistan e alle prese con un amore proibito che gli restituisce il coraggio di affrontare la vita.



"L'essere in esilio è un tema complesso, a cominciare dalla percezione che abbiamo di queste persone che sembrano libere quando in realtà non lo sono", ha detto il regista. "Tutti i personaggi del film - la famiglia di rifugiati, l'insegnante e i suoi colleghi, l'avvocata che vive a Teheran - sono in qualche modo in esilio, dal momento che tutti sono alla ricerca di un posto sicuro. Anche se riescono a passare il confine, è solo l'inizio di un altro tipo di esilio", ha aggiunto.



Alla vigilia dell'edizione 2023, ANSAmed ha raccolto le dichiarazioni dei responsabili delle diverse sezioni del MedFilm Festival. "Alberto Savinio diceva che il mare allena l'intelletto alla mobilità e alla pluralità, costringendoci a passare da riva a riva e da popolo a popolo. Abbiamo 70 film, 8 sezioni, decine di ospiti e migliaia di immagini e parole che ci invitano a passare da riva a riva, oggi più che mai", ha dichiarato Martina Zigiotti, responsabile della programmazione lungometraggi.



Secondo Alessandro Zoppo, responsabile della programmazione cortometraggi, i 16 corti del concorso "ci trascinano in profondità nel presente, elaborando in maniera profonda il rapporto tra verità e immagine, sperimentando forme e modalità differenti, restituendoci il racconto di un luogo estremamente complesso come il Mediterraneo" per "rompere il silenzio e la catena della violenza, ritrovare una speranza di pace e di dialogo, riflettere su quanto succede tra Occidente e mondo arabo".



Giulia de Luca Gabrielli, responsabile progetto Methexis e MedFilm Talents, ha evidenziato come i membri della speciale giuria del concorso internazionale cortometraggi che hanno modo di "riunirsi, lavorare e confrontarsi in uno spazio di condivisione libero da ogni forma di discriminazione" provengano da scuole di cinema di tutto il Mediterraneo e istituti penitenziari del carcere romano di Rebibbia. "L'assegnazione di un premio diviene pretesto per un'iniziativa dal forte carattere formativo e sociale, che fa dell'inclusione e dell'incontro con l'altro i suoi elementi distintivi", ha commentato.



Veronica Flora, programmer e responsabile rapporti Università, Istituti di pena e masterclass, ha sottolineato che "i film di questa edizione ci parlano quando sembra sempre più difficile trovare le parole e lo fanno con il linguaggio a loro proprio capace di toccarci a infiniti, inaspettati livelli", superando "i muri di una cella per parlarci di umanità e memoria, del mondo che abitiamo e di quello che vorremmo, nell'intreccio dei racconti pieni di vita e amore per ciò che si è lasciato fuori".



Nell'ambito della manifestazione trovano spazio anche i MedMeetings, quest'anno alla loro settima edizione e che danno, tramite le piattaforme MedPitching e MedWIPs, "l'opportunità di aprire una necessaria comunicazione tra produttori, autori, venditori e distributori desiderosi di collaborare alla produzione di opere di rilievo artistico e culturale", ha spiegato il responsabile Paolo Bertolin, insistendo sull'apertura "alla costruzione di un mercato allargato per le produzioni del Mediterraneo".