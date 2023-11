L'Urlo, esce pamphlet di Ben Jelloun su Israele e Palestina

ROMA - Una lezione di pace in tempi di guerra. Un pamphlet lucido e necessario su cosa sta accadendo in Medio Oriente e le possibili soluzioni per mettere fine al conflitto, a partire dal dialogo urgente tra i due popoli. Arriva in libreria, in anteprima mondiale il 21 novembre, 'L'Urlo. Israele e Palestina-La necessità del dialogo al tempo della guerra' di Tahar Ben Jelloun, pubblicato da La nave di Teseo nella traduzione di Anna Maria Lorusso.



"Io, arabo e musulmano di nascita, non riesco a trovare le parole per esprimere l'orrore per ciò che Hamas ha fatto il 7 ottobre 2023. La barbarie non ha scuse né giustificazioni. Sul fronte opposto, i palestinesi di Gaza vivono sotto embargo da oltre quindici anni, hanno imparato a conoscere la morte in tutte le sue forme. Adesso l'esercito israeliano non colpisce soltanto i miliziani, ma bombarda interi quartieri e uccide famiglie indifese. Davanti a questi eventi, la mia rabbia non sa più che direzione prendere. La rabbia è impotenza, è il fuoco dentro che non riusciamo a controllare", dice Ben Jelloun, poeta, romanziere e giornalista, vincitore del Premio Goncourt nel 1987, autore di libri come 'Creatura di sabbia', 'L'islam spiegato ai nostri figli' e 'Il razzismo spiegato a mia figlia'.



"Questo è il tempo della guerra, il tempo della rappresaglia, il tempo della vendetta, mentre dovremmo pretendere il tempo del dialogo. Ma nessuno, al momento, sembra guardare a quel giorno", sottolinea lo scrittore.