Il Mediterraneo conteso nel nuovo libro di Maurizio Molinari

ROMA - Nel suo nuovo libro il direttore del quotidiano la Repubblica Maurizio Molinari approfondisce come il "mare di mezzo" sia diventato il cuore strategico del Pianeta, lo scacchiere su cui convergono gli interessi geopolitici delle superpotenze mondiali, e al cui centro si trova l'Italia. Il saggio, 'Mediterraneo conteso. Perché l'Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno', arriva in libreria il 7 novembre per Rizzoli, con 10 grandi mappe all'interno. "Tre potenze globali, una dozzina di medie potenze in competizione e cinque conflitti in corso fanno del Mediterraneo il cuore strategico del Pianeta", spiega Molinari, tra i massimi esperti di geopolitica e relazioni internazionali.



Il libro sarà presentato dal direttore de la Repubblica, lunedì 6 novembre alle 18.00 al Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra a Roma, in dialogo con il ministro della Difesa Guido Crosetto e il Commissario Europeo Paolo Gentiloni, moderati da Alessandra Sardoni (l'evento è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo eventi.rizzoli@rizzolilibri.it) e il 19 novembre alle 11.30 alla Libreria Rizzoli di Milano, nell'ambito di Bookcity, con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Rolla Scolari.



"Il Mediterraneo ha tre punti di accesso: Gibilterra, Suez e i Dardanelli. Chi li controlla ha le mani su una delle maggiori rotte del commercio planetario senza il quale nessuna potenza, reale o velleitaria, può perseguire i propri interessi. La recente scoperta di giacimenti di gas naturale nelle acque orientali - contese fra Turchia, Cipro, Grecia, Israele e Libano - aumenta la rivalità fra i Paesi rivieraschi, così come il transito delle rotte dei migranti dall'Africa all'Europa e la basi dei gruppi jihadisti dal Sahel al Corno d'Africa disegnano i contorni di una polveriera dalle dinamiche imprevedibili", scrive Molinari nell'introduzione al libro di cui anticipiamo una parte.