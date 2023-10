Arte all'asta, 600 mila euro per fondo terremoto del Marocco

RABAT - La vendita all'asta di opere d'arte in favore del fondo per i terremotati ha raccolto 6 milioni di dirham (circa 600 mila euro). La gara di solidarietà lanciata dal mondo dell'arte per contribuire alla ricostruzione del dopo terremoto dell'8 settembre è andata oltre le aspettative degli organizzatori con la partecipazione di quasi 200 acquirenti che in presenza o on-line, sabato 28 ottobre si sono aggiudicati le 120 opere di artisti marocchini e africani donate per la causa.



Tra gli altri, un dipinto di Ahmed Cherkaoui intitolato "The Homage 2", del 1963, è stato battuto a 260.000 dirham (circa 26 mila euro), con un prezzo di partenza di 120.000 dirham.



Un'opera su tessuto del maliano Abdelaye Konaté, per un valore di 255.000 dirham. Le altre opere sono state vendute in media tra i 18.000 e i 110.000 dirham, secondo una stima degli osservatori.



Soddisfatto il presidente della Fondazione nazionale dei musei, Mehdi Qotbi, che ha dichiarato: "È stato un gesto di forte solidarietà di artisti, intellettuali e professionisti.



Sono ancora più orgoglioso di essere marocchino, perché il banditore e i galleristi hanno deciso di offrire le opere a prezzi accessibili".