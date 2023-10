A Tunisi la XXIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

(ANSAmed) - TUNISI, 16 OTT - Si è aperta oggi la XXIII Settimana della Lingua Italiana in Tunisia, iniziativa organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia in collaborazione con diversi dipartimenti di italianistica delle Università tunisine e l'Ambasciata Svizzera, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.



Il tema di quest'anno, 'l'italiano e la sostenibilità' sarà declinato in 26 eventi che avranno luogo non solo a Tunisi, ma anche in altre località della Tunisia come Gabès, Hammamet, Moknine, Sfax, Nabeul, Korba. L'inaugurazione della Settimana si svolgerà questa sera presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia dove un concerto di musica classica farà da sfondo alla presentazione del programma della Rassegna. Come conferma lo stesso ambasciatore Fabrizio Saggio, "la rassegna svolge un ruolo fondamentale nella promozione della lingua e della cultura italiana in Tunisia. Un Paese in cui quest'ultima è molto amata e studiata e con cui condividiamo profonde radici storico-culturali comuni. L'Italia è una potenza culturale e ciò si riflette nel programma di quest'anno che ha l'obiettivo di avvicinare sempre più persone alla lingua italiana, anche attraverso la celebrazione del centenario della nascita di Italo Calvino con eventi dedicati all'autore. La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo avvierà un percorso che vedrà il nostro Paese prendere parte, dopo molti anni d'assenza, in qualità di ospite d'onore, all'edizione 2024 della Fiera Internazionale del Libro di Tunisi".



Sono proprio gli studenti, infatti, uno dei pubblici privilegiati dell'iniziativa, attraverso una serie di eventi organizzati presso atenei tunisini o scuole di tutto il Paese.



Il programma completo è consultabile sui canali dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed