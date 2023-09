Torna a Tunisi 'Dream City', l'arte nelle sue diverse forme

(ANSAmed) - TUNISI, 19 SET - Torna 'Dream City', poliedrico evento artistico, ormai alla sua nona edizione dal 22 settembre all'8 ottobre a Tunisi. Con una selezione di 62 spettacoli e 50 artisti in rappresentanza di 21 Paesi l'iniziativa organizzata dall'associazione Art Rue, abbraccia diverse forme d'arte tra cui coreografia, musica, teatro, cinema e arti visive.



Le grandi linee di questa edizione sono state presentate nel corso di una conferenza stampa preceduta da una "passeggiata artistica" nella Medina di Tunisi. Dream City si svolgerà infatti in 35 spazi del patrimonio culturale e storico della Medina di Tunisi e dei suoi dintorni, come la Biblioteca Dar ben Achour, la Caserma El Attarine, il Centro Culturale Bir Lahjar, Dar Hussein (sede dell'Istituto del Patrimonio Nazionale) , Makhzen La Rachidia, Piazza Bab Souika e Piazza Barcellona.



Secondo il dettagliato programma degli spettacoli, Dream City accoglierà artisti in rappresentanza di diverse città di Francia, Belgio, Marocco, Svizzera, Regno Unito, Germania, Palestina, Mali, Libano, Turchia, Haiti, Argentina, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti, Paesi Bassi, Egitto e Tunisia. "L'evento mira a far riflettere sulle complesse tensioni che la Tunisia sta attualmente attraversando. Cerchiamo di unire l'espressione artistica con le questioni scottanti del nostro Paese e del nostro tempo", si legge nell'editoriale di questa edizione. Tra i progetti selezionati, il curatore Hoor Al Qasimi presenterà 'Progetti da sogno', costituiti da opere uniche e multidisciplinari di artisti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa.



Citiamo anche 'Les Ateliers de la Ville Rêvée' che avrà come tema la transizione ecologica e la giustizia climatica. Il pubblico della Medina di Tunisi avrà l'opportunità di assistere a numerosi spettacoli e incontri quotidiani, i cui dettagli sono disponibili sul sito https://www.lartrue.org/. (ANSAmed).





