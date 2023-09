Spagna: torna 'Zinecittà', festival del cinema italiano a Bilbao

(ANSAmed) - MADRID, 19 SET - A Bilbao (Spagna) sta per tornare 'Zinecittà', festival tutto dedicato al cinema italiano contemporaneo. La rassegna, arrivata alla sua settima edizione, è in programma da lunedì 25 e venerdì 29 settembre, con proiezioni previste tutti i giorni ed eventi correlati, tra cui laboratori e incontri con ospiti. Tra i suoi obiettivi principali c'è quello di "creare un ponte tra i Paesi Baschi e l'Italia".



L'iniziativa, presentata stamattina, è promossa dal centro ufficiale di lingua e cultura italiana Euskaditalia, con il patrocinio del Comune di Bilbao e del Festival Zinebi e la collaborazione, tra gli altri dell'Istituto italiano di cultura di Madrid. Fra i film in programma ci sono, La stranezza di Roberto Andò (2022), Smetto quando voglio di Sydney Sibilia (2014) o Lasciarsi un giorno a Roma (2022). Quest'ultimo è diretto da Edoardo Leo, che sarà presente a 'Zinecittà' come ospite mercoledì 27 settembre e dopo la proiezione del film incontrerà il pubblico presente.



Altri invitati al festival sono l'attore Giuseppe Palasciano e la regista Marta Savina, di cui verrà proiettato il film 'Primadonna'. L'evento si terrà presso la Sala Bilborock e la sede di Euskaditalia, con biglietti singoli in vendita a tre euro. Come sottolineato dall'organizzatrice di 'Zinecittà', Antonella Mele, un momento particolare sarà quello della visione del documentario 'Umberto Eco: La biblioteca del mondo' di Davide Ferrario (2023), che verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in lingua basca. Gli altri film saranno sottotitolati in spagnolo. "Il senso di comunità e collettività è ciò che contraddistingue questa edizione", ha inoltre spiegato Mele, "con il focus posto sulla necessità di conoscersi e incontrarsi con l'altro". (ANSAmed).





