Isola Djerba in Tunisia entra in lista patrimoni Unesco

(ANSAmed) - TUNISI, 18 SET - L'Unesco ha inserito nella sua lista dei patrimoni dell'umanità l'isola di Djerba. La decisione è stata presa durante la 45esima sessione del Comitato per i Patrimoni mondiali in corso a Riad, fa sapere il ministero della Cultura di Tunisi in una nota in cui elogia "gli sforzi congiunti tra i vari ministeri, alcune parti e la società civile" per l'approvazione del fascicolo intitolato 'Djerba: paesaggio culturale, testimonianza di una modalità di occupazione di un territorio insulare'.



L'isola di Djerba si aggiunge dunque agli 8 siti tunisini già inseriti nella lista del patrimonio mondiale, di cui 7 siti culturali e un sito naturale.



Il Parco Nazionale Ichkeul venne inserito nell'elenco nel 1980. Il lago Ichkeul è l'ultimo grande lago d'acqua dolce di una catena che un tempo si estendeva attraverso il Nord Africa.



I siti culturali nella lista Unesco sono invece la Medina di Tunisi, Cartagine, l'Anfiteatro romano di El Jem (1979), Kerkouane (1986), la Medina di Sousse, la Medina di Kairouan (1988) e Dougga (1997). (ANSAmed).





