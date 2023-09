L'Orchestra della Scala debutta all'Opera House di Dubai

ROMA - Il debutto dell' Orchestra del Teatro alla Scala negli Emirati Arabi Uniti il 1 dicembre è l' evento più atteso della nuova stagione dell'Opera House di Dubai impreziosita da altre eccellenze italiane, dal Corpo di Ballo del Teatro dell' Opera di Roma, a Ludovico Einaudi e Matteo Bocelli, Il Volo, l' Accademia di Danza della Scala e le colonne sonore più celebri di Ennio Morricone dirette dal figlio Andrea.



Il cartellone 2023-2024 è ricco di appuntamenti che abbracciano lirica e musica sinfonica, danza, jazz, pop, world music, cinema, teatro e musical. E' un debutto cruciale anche per il giovane sovrintendente italiano Paolo Petrocelli, dallo scorso gennaio alla guida della struttura privata inaugurata nel 2016.



''L'Opera di Dubai vuole essere una Casa delle Culture del mondo - spiega all'ANSA - e punta a giocare un ruolo di connettore tra le diverse identità che animano Dubai''.



L'obiettivo di parlare a una comunità tanto diversificata è dimostrato dagli oltre 40 spettacoli della nuova stagione che si aprirà l'8 settembre con Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, al quale il 12 seguirà il capolavoro pucciniano Madama Butterfly, eseguite entrambe da Balletto e dall'Opera di Stato ungherese.



''Il Concert for Tomorrow dell'Orchestra della Scala è un evento storico in giornate significative per Dubai e gli Emirati con la Conferenza mondiale sul Cambiamento Climatico promossa dalle Nazioni Unite'' osserva il sovrintendente.



Sul podio il giovane direttore Michele Gamba guiderà l'orchestra con il soprano Aida Garifullina e il tenore Piero Pretti in una selezione di celebri arie e sinfonie di Verdi, Puccini, e Mascagni. Il 25 e 26 maggio sarà un debutto anche per il Corpo di Ballo dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato in La nuit blanche, ''produzione di successo che offre una nuova visione del balletto unito alla alta moda dei costumi realizzati da Dior''.