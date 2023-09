La cultura andalusa cuore del Festival di musica sacra a Fes

RABAT - Un viaggio alle fonti di ispirazione della musica andalusa. Con questo ideale percorso si apre la 27ma edizione del Festival di Musica sacra, a Fes, che si terrà dal 15 al 23 settembre, nella più colta tra le città del Marocco. La Spagna sarà l'ospite d'onore della rassegna, così il concerto d'apertura, venerdì 15, nella piazza di Bad Makina, sarà una performance a tutto tondo, dal titolo 'Zyriab o la quinta corda', messa in scena da artisti in arrivo da Uzbekistan, Iran, Siria, India, Spagna, Egitto, Italia, Armenia, Francia e Marocco che porteranno gli spettatori idealmente alla corte dell'emiro Abd al Rahman di Cordoba. Gli spettacoli si rincorreranno sugli altri palchi dedicati alla manifestazione e cioè Dar Tazi e il giardino Jnan Sbil.



La kermesse, organizzata dalla fondazione 'Esprit de Fes', vanta l'alto patronato di re Mohammed VI del Marocco e celebra come ogni anno il tema dell'armonia e della convivenza per un futuro migliore. Tra le star più attese di questa edizione, Sami Yusuf (sabato, 16 settembre), compositore britannico e musicista ispirato dall'universalismo, Madalena (16 settembre), il coro che riunisce 23 voci femminili francesi, dirette da Manu Théron, l'autore che ha messo in musica Il canto di Santa Maria Magdalena, la cui partitura è andata perduta più di due secoli fa. E, ancora, Andalucia Gitana (domenica, 17 settembre), incontro di leggende del flamenco gitano con le tradizioni del Marocco andaluso e amazigh, o il Trio des Trois lignes (martedì, 19 settembre), che ha immaginato un repertorio inedito che incrocia musiche colte e spartiti popolari. Quattro notti Sufi sono programmate nel giardino Jnan Sbil.



Un "Cinema live" è tra gli appuntamenti con Vincent Moon (domenica 17) con una performance che rende la visione uno spettacolo dal vivo, alla ricerca di un nuovo formato ibrido di relazione con gli spettatori. Il 'Forum di Fes', la parte più dotta della rassegna, si concentra su due temi principali: l'universalismo e l'umanesimo nello spirito di Al-Andalus. Per Abderrafie Zouitene, presidente della fondazione 'Esprit de Fés', la pacifica convivenza tra Islam, Ebraismo e Cristianesimo ha creato in Andalusia una società dinamica e diversificata in un periodo conosciuto come 'L'Età dell'Oro', che faceva invidia al mondo. "Questa storia", scrive in una nota introduttiva, "serve a ricordare cosa si può ottenere quando persone di fedi diverse si uniscono in uno spirito di tolleranza e comprensione".