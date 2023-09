La Tunisia punta a far inserire isola di Djerba in Lista Unesco

(ANSA) - TUNISI, 05 SET - La Tunisia punta fortemente a far inserire l'isola di Djerba nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. A questo scopo, per dare forza all'azione diplomatica finalizzata a tale obiettivo, la ministra della Cultura, Hayet Ketat Guermazi, il ministro del Turismo e dell'Artigianato, Moez Belhassine e il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Mounir Ben Rjiba, hanno organizzato al Museo di Cartagine, un incontro informativo con gli ambasciatori delle missioni diplomatiche in Tunisia, per presentare le novità inserite nel fascicolo di iscrizione alla lista.



L'iniziativa si è svolta prima della 45a sessione allargata del Comitato del Patrimonio Mondiale, prevista dal 10 al 25 settembre a Riad. All'ordine del giorno di questa sessione sarà inserita la domanda per l'iscrizione del sito 'Djerba: paesaggio culturale, testimonianza di una modalità di occupazione di un territorio insulare', ha fatto sapere la ministra della Cultura.



Dopo diverse iniziative avviate negli anni '70, all'inizio di marzo 2022 l'Unesco ha finalmente accolto la domanda di inclusione dell'isola di Djerba nella Lista del Patrimonio Mondiale. La domanda, presentata il 1° febbraio 2022, è stata accettata dopo essere stata valutata dall'Unesco. La ministra ha affermato che sono state adottate misure in consultazione con le diverse parti interessate per garantire che Djerba abbia tutte le possibilità di essere inclusa nella Lista del Patrimonio Mondiale. La Tunisia garantirà la tutela giuridica di tutti gli elementi costitutivi del sito culturale, ha precisato Guermazi, aggiungendo che si impegna ad emanare decisioni per la protezione dei monumenti storici oltre alla creazione di spazi protetti per aggregazioni rurali ed esclusive, in conformità con la disposizioni contenute nel Codice del Patrimonio. La Tunisia ha ratificato la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale nel 1975, ha ricordato.



Il Paese vanta attualmente 8 siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale, di cui 7 siti culturali e un sito naturale.



Il Parco Nazionale Ichkeul è stato inserito nell'elenco nel 1980. Il lago Ichkeul è l'ultimo grande lago d'acqua dolce di una catena che un tempo si estendeva attraverso il Nord Africa.



I siti culturali nella lista Unesco sono la Medina di Tunisi, Cartagine, l'Anfiteatro romano di El Jem (1979), Kerkouane (1986), la Medina di Sousse, la Medina di Kairouan (1988) e Dougga (1997). (ANSA).





