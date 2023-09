Film:'Les Filles d'Olfa' della tunisina Ben Hania agli Oscar

TUNISI - Il film "Les Filles d'Olfa" (Four Daughters) è stato selezionato per rappresentare la Tunisia per la corsa agli Oscar 2024. Lo ha scritto su Facebook la stessa regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania precisando che il suo film sarà in lizza per due categorie: "Oscar per il miglior film internazionale" e "Oscar per il miglior documentario".



"Les Filles d'Olfa" ha vinto tre premi al Festival di Cannes ed è stato premiato come miglior film internazionale al Festival del cinema di Monaco.