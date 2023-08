In Arabia Saudita una conferenza sull'archeologia ad AlUla

(ANSAmed) - ROMA, 30 AGO - L'Arabia Saudita ospiterà esperti globali al vertice sull'archeologia che si terra' nel cuore del sito di AlUla, nel nord-ovest del Paese, dal 13 al 15 settembre.



Più di 60 relatori, scrive il quotidiano emiratino The National, parteciperanno all'evento con l'obiettivo di aprire la strada a nuove scoperte e innovazioni nel campo. La conferenza e' organizzata dalla Commissione reale per AlUla e prevede tavole rotonde e dibattiti che esplorano la rilevanza dell'archeologia per le questioni globali. I partecipanti provengono da contesti diversi che spaziano dall'archeologia e dal patrimonio culturale, ai media e all'imprenditorialità.



Discuteranno di come promuovere l'archeologia a livello globale.



Il programma coprirà temi principali, tra cui 'Identità, Resilienza, Ruinscapes e Accessibilità'. Sebbene la conferenza sia solo su invito, i punti salienti saranno condivisi con il pubblico dopo la sua conclusione.



Gli studenti di archeologia provenienti dall'Arabia Saudita e dall'estero saranno inoltre invitati a partecipare al Future Forum - a margine del vertice - che prevede conferenze e gite attraverso AlUla.



"Il vertice mondiale di archeologia AlUla favorirà un ambiente di collaborazione interdisciplinare e scambio di conoscenze", ha affermato Abdulrahman Alsuhaibani, direttore esecutivo di archeologia, conservazione e collezioni presso la Commissione reale.



"Ispirati dal passato condiviso dell'umanità, ci concentreremo su soluzioni innovative che possono avere un impatto duraturo sul mondo. Siamo entusiasti di ospitare il summit inaugurale ad AlUla, dove il mondo si è incontrato e dove ci incontreremo di nuovo". (ANSAmed).





